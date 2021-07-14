Президент федерации ММА высоко оценил перспективы новой платформы ММА.РФ

В России запустили тематическую мультимедийную платформу ММА.РФ, которую анонсировал на чемпионате России в Кемерово президент Союза ММА России Радмир Габдуллин. Платформа обладает соответствующей аккредитацией спортивного СМИ и принимает участие в тематическом конкурсном отборе Института развития интернета, сообщает пресс-служба союза ММА России.

Президент Международной федерации ММА (IMMAF) Керрит Браун отметил уникальность «цифровой инициативы».

«Мы высоко оцениваем инициативу ММА.РФ и гордимся, что европейские чемпионаты IMMAF обретут большую популярность в России с помощью данной платформы. Интегрированные цифровые системы опредёленно являются шагом вперёд, предоставляя универсальный доступ участникам и фанатам к спортивному контенту, информации и другим всевозможным ресурсам и сервисам, которые внедряет спортивное руководство. IMMAF разрабатывает схожую концепцию на международном уровне, и поэтому великолепно видеть Россию, как нашего члена, который продвигается в этом направлении. Совместно с Союзом ММА России, являющимся одной из самых развитых национальных федераций IMMAF, новая платформа ММА.РФ имеет огромный потенциал для дальнейшего ускорения роста ММА на региональном уровне», – заявил Браун.

Проект ММА.РФ направлен на создание мультиформатного, в том числе образовательного контента, для информирования аудитории о новостях и событиях в мире MMA. Выполнение этой задачи позволит достичь главной цели — сформировать качественную ценностную базу у молодежи.