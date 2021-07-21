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Ислам Махачев поднялся на пятое место в рейтинге UFC, обойдя Конора Макгрегора

Ислам Махачев поднялся на пятое место в рейтинге UFC, обойдя Конора Макгрегора
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29-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев совершил впечатляющий рывок в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, обладателем пояса в этом весе является бразилец Чарльз Оливейра. Полностью обновлённый топ-10 выглядит следующим образом:

1. Дастин Порье;
2. Джастин Гэтжи;
3. Бенеил Дариуш;
4. Майкл Чендлер;
5. Ислам Махачев (+4);
6. Тони Фергюсон (-1);
7. Рафаэль дос Аньос (-1);
8. Дэн Хукер;
9. Конор Макгрегор (-2);
10. Грегор Гиллеспи.

Ранее, в ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США), на турнире UFC Вегас 31 состоялся бой Ислама Махачева с представителем Бразилии Тиаго Мойзесом. Встреча завершилась в четвёртом раунде после успешного удушающего приёма в исполнении российского бойца.

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