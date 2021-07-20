Хукер — Махачеву: ваш бой с Мойзесом напоминал игру в щекотку

Новозеландский боец ММА Дэн Хукер ответил россиянину Исламу Махачеву. Ранее Хукер бросил вызов Махачеву, но россиянин дал понять, что не заинтересован в поединке. Махачев напомнил, что в шести последних боях новозеландец потерпел три поражения. При этом, по словам Ислама, он хотел драться с Хукером год назад, но тот испугался.

«Я испугался? ХАХА! Посмотри на временной промежуток. У меня тогда была война с Фелдером и Порье. Ваш бой в субботу напоминал игру в щекотку. Если у тебя какие-либо проблемы со мной, мы можем подраться в сентябре», — написал Хукер в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Махачев в 2021 году собирается провести ещё один бой. Поединок с Мойзесом он завершил в четвёртом раунде с помощью удушающего приёма.