Российский боксёр Габил Мамедов начал с победы на ОИ-2020

В Токио (Япония) на стадионе «Кокугикан» состоялись боксёрские поединки 1/16 финала Олимпийских игр – 2020 у мужчин в весовой категории до 63 кг. Россиянин Габил Мамедов оказался сильнее своего оппонента из Польши Дамиана Дуркача, одержав победу со счётом 5:0.
Напомним, в 7:54 начнутся соревнования по боксу в весе до 81 кг, где нашу страну будет представлять Имам Хатаев, а противостоять ему будет Мохамед Ассагир из Марокко.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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