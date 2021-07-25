Стерлинг и Яквинта станцевали грузинский танец

Американские бойцы ММА Алджэмейн Стерлинг и Эл Яквинта посетили Грузию. Там они вместе с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили станцевали национальный танец. Видео с танцем в «сториз» опубликовал в своём «инстаграме» Стерлинг.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Стерлинг и Двалишвили являются приятелями. После скандальной победы Алджэмейна в титульном поединке с россиянином Петром Яном, Мераб поддержал американца и фотографировался с ним и его поясом.

Стерлинг сумел завоевать титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории, благодаря дисквалификации россиянина. Ян, контролируя ход поединка, в концовке нанёс запрещённый удар коленом, когда соперник находился на настиле. В результате Стерлинг не смог продолжить поединок, а Ян был дисквалифицирован.