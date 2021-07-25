Стерлинг и Яквинта станцевали грузинский танец

Американские бойцы ММА Алджэмейн Стерлинг и Эл Яквинта посетили Грузию. Там они вместе с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили станцевали национальный танец. Видео с танцем в «сториз» опубликовал в своём «инстаграме» Стерлинг.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Стерлинг и Двалишвили являются приятелями. После скандальной победы Алджэмейна в титульном поединке с россиянином Петром Яном, Мераб поддержал американца и фотографировался с ним и его поясом.
Стерлинг сумел завоевать титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории, благодаря дисквалификации россиянина. Ян, контролируя ход поединка, в концовке нанёс запрещённый удар коленом, когда соперник находился на настиле. В результате Стерлинг не смог продолжить поединок, а Ян был дисквалифицирован.
- 25 июля 2021
-
19:54
-
18:59
-
17:56
-
16:28
-
15:44
-
15:36
-
14:26
-
14:06
-
13:12
-
12:50
-
12:49
-
12:32
-
12:11
-
11:59
-
11:30
-
11:24
-
10:57
-
10:16
-
09:47
-
09:36
-
09:28
-
07:36
-
07:33
-
05:15
-
04:16
-
03:04
-
02:13
-
01:42
-
01:02
-
00:45
- 24 июля 2021
-
23:15
-
23:00
-
21:53
-
20:51
-
19:01