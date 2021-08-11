Макгрегор жёстко оскорбил Кормье, осудившего его за твит об отце Хабиба

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продолжает нападки на бывшего чемпиона организации в двух дивизионах Даниэля Кормье. Ранее Кормье осудил Макгрегора за твит об отце Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапе Нурмагомедова, чем, видимо, и вызвал недовольство ирландца.
«Чистый блок от Порье», жирный пьяный хрен Ди Си", — написал в своём «твиттере» Конор Макгрегор, прикрепив фотографию с их боя с Дастином.
Вскоре ирландец удалил запись.
Это уже не первый случай, когда Макгрегор задевает Кормье в социальных сетях после критики со стороны Даниэля в адрес Конора. Ранее Макгрегор высмеял лишний вес Кормье, подписав его фотографию как «крик о помощи».
Напомним, после победы американца Дастина Порье над Макгрегором Нурмагомедов написал: «Добро всегда побеждает зло». Именно эти слова россиянина задели Макгрегора.
«Значит, коронавирус — это добро, а отец — зло?» — спросил Макгрегор.
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