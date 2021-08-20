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Источник: Корешков проведёт бой с Хабиловым на турнире Bellator в Москве

Источник: Корешков проведёт бой с Хабиловым на турнире Bellator в Москве
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Андрей Корешков проведёт поединок с Рустамом Хабиловым на турнире Bellator 269. Главным событием турнира будет бой Фёдора Емельяненко с Тимоти Джонсоном.

«Андрей Корешков против Рустама Хабилова на турнире Bellator в Москве 23 октября! Информацию о бое мне сообщили в Bellator!

Ребята ещё должны подписать контракты, но оба согласны!» — сообщил спортивный обозреватель Игорь Лазорин в своём «инстаграме».

Андрей Корешков за свою карьеру одержал 24 победы при 4 поражениях. В своём последнем бою Корешков единогласным решением судей победил Сабаха Хомаси.

Хабилов за свою карьеру провёл 28 боёв, в которых победил 24 раза, остальные поединки окончились поражением.

Напомним, ранее Хабилов выступал в UFC. Контракт с Bellator он подписал недавно и пока не провёл в промоушене ни одного поединка.

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