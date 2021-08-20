Источник: Корешков проведёт бой с Хабиловым на турнире Bellator в Москве

Андрей Корешков проведёт поединок с Рустамом Хабиловым на турнире Bellator 269. Главным событием турнира будет бой Фёдора Емельяненко с Тимоти Джонсоном.
«Андрей Корешков против Рустама Хабилова на турнире Bellator в Москве 23 октября! Информацию о бое мне сообщили в Bellator!
Ребята ещё должны подписать контракты, но оба согласны!» — сообщил спортивный обозреватель Игорь Лазорин в своём «инстаграме».
Андрей Корешков за свою карьеру одержал 24 победы при 4 поражениях. В своём последнем бою Корешков единогласным решением судей победил Сабаха Хомаси.
Хабилов за свою карьеру провёл 28 боёв, в которых победил 24 раза, остальные поединки окончились поражением.
Напомним, ранее Хабилов выступал в UFC. Контракт с Bellator он подписал недавно и пока не провёл в промоушене ни одного поединка.
- 20 августа 2021
-
22:31
-
22:05
-
20:51
-
19:30
-
18:30
-
16:57
-
15:52
-
14:29
-
14:03
-
13:01
-
11:55
-
10:33
-
09:45
-
09:24
-
07:56
-
06:27
-
05:59
-
04:47
-
04:00
-
02:51
-
02:35
-
01:01
- 19 августа 2021
-
23:28
-
22:10
-
21:42
-
20:43
-
19:35
-
19:27
-
18:43
-
18:11
-
16:46
-
16:01
-
14:56
-
12:48
-
12:29