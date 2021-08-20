Источник: Корешков проведёт бой с Хабиловым на турнире Bellator в Москве

Андрей Корешков проведёт поединок с Рустамом Хабиловым на турнире Bellator 269. Главным событием турнира будет бой Фёдора Емельяненко с Тимоти Джонсоном.



«Андрей Корешков против Рустама Хабилова на турнире Bellator в Москве 23 октября! Информацию о бое мне сообщили в Bellator!



Ребята ещё должны подписать контракты, но оба согласны!» — сообщил спортивный обозреватель Игорь Лазорин в своём «инстаграме».

Андрей Корешков за свою карьеру одержал 24 победы при 4 поражениях. В своём последнем бою Корешков единогласным решением судей победил Сабаха Хомаси.



Хабилов за свою карьеру провёл 28 боёв, в которых победил 24 раза, остальные поединки окончились поражением.



Напомним, ранее Хабилов выступал в UFC. Контракт с Bellator он подписал недавно и пока не провёл в промоушене ни одного поединка.