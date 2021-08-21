Сторли победил Широ раздельным решением судей в соглавном бою Bellator 265

В городе Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) на стадионе «Сэнфорд Пентагон» состоялся соглавный бой турнира Bellator 265, в котором сошлись представители средней весовой категории – 28-летний американец Логан Сторли и его 27-летний соотечественник Данте Широ.
В результате 3-раундового поединка победу раздельным решением судей одержал Логан Сторли.
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Ранее Логан Сторли на турнире Bellator 252 уступил представителю Украины Ярославу Амосову раздельным судейским решением. Всего на его счету семь поединков на промоушене, в которых он потерпел лишь одно поражение. Для его оппонента это был дебютный бой на Bellator.
Напомним, в главном бою шоу сойдутся ветераны смешанных единоборств — россиянин Сергей Харитонов и француз Чейк Конго. Это будет рейтинговый бой и, если Сергею удастся одолеть третьего номера тяжёлого дивизиона, у него может появиться титульный шанс.
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