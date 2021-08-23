«Это не лидер Талибана, а уважаемый спортсмен». Собчак — о словах Хабиба о ринг-гёрлз

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слова бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о ринг-гёрлз.
«Это не лидер Талибана (запрещённая в России террористическая организация), посадивший непокрытых афганских женщин под замок, это уважаемый российский спортсмен, понимать надо», — написала в своём телеграм-канале Ксения Собчак.
Ранее Нурмагомедов высказался об отношении к ринг-гёрлз — девушкам, которые показывают таблички с номерами раундов.
«Давайте так, вот ринг-гёрлз. Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите, что второй раунд начинается. Все понимающие люди в этом разбираются. Это моё личное мнение, я не хочу его навязывать. Но это самые ненужные люди на турнире. Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идёт второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте», — заявил ранее Нурмагомедов.
- 23 августа 2021
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