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«Это не лидер Талибана, а уважаемый спортсмен». Собчак — о словах Хабиба о ринг-гёрлз

«Это не лидер Талибана, а уважаемый спортсмен». Собчак — о словах Хабиба о ринг-гёрлз
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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слова бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о ринг-гёрлз.

«Это не лидер Талибана (запрещённая в России террористическая организация), посадивший непокрытых афганских женщин под замок, это уважаемый российский спортсмен, понимать надо», — написала в своём телеграм-канале Ксения Собчак.

Ранее Нурмагомедов высказался об отношении к ринг-гёрлз — девушкам, которые показывают таблички с номерами раундов.

«Давайте так, вот ринг-гёрлз. Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите, что второй раунд начинается. Все понимающие люди в этом разбираются. Это моё личное мнение, я не хочу его навязывать. Но это самые ненужные люди на турнире. Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идёт второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте», — заявил ранее Нурмагомедов.

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