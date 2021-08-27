Конор и спор на $ 1 млн, ответы Хабиба — в новом подкасте «Чемпионата»

Нас не остановить! Это снова лучший MMA-подкаст «Больше не говори такие вещи». Выпуск №24! Все злободневные MMA-темы на нашем столе переговоров. Багдасарян, Володин, «Чемпионат подкаст» — поехали!

Здесь у нас из тем: итоги UFC, где бились Каннонье и Гастелум, Bellator 265 и PFL 8, новые претенденты в наилегчайшем и среднем весах, разговор о лучшей женщине в единоборствах на сегодняшний день, перспективы Кайлы Харрисон с ее переходом в UFC/Bellator, спор на миллион долларов на бой Макгрегора против женщины-бойца, Хабиб и его ответы на пресс-конференциях, которые всех беспокоят, сказочный расклад для Алистара Оверима, срывы и переносы у Густафссона, Анкалаева и других ребят, увольнения Майи и Риверы;

немного шуток, немного бомбёжки, немного ответов на ваши вопросы.

Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в MMA-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионат Подкаст».

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ТАЙМКОДЫ:

0:00 – Всем привет! С вами 24-й выпуск подкаста «Больше не говори такие вещи».

0:35 – Келвин Гастелум снова проиграл. Теперь его уволят?

08:16 – Говорим про вес. Чем отличается весогонка от похудения?

14:21 – Гастелум дерётся не в своей категории? Стоит ли ему спуститься в 77 кг?

20:14 – Каннонир заявил, что он на мели. Неужели в UFC настолько мало платят? И есть ли в этом вина самого Джареда?

33:35 – Каннонир может получить титульник, но есть ли смысл его дожидаться?

38:23 – В наилегчайшем весе теперь сразу три достойных претендента на титул. Кто из них подерется с Морено?

43:40 – Насколько реально сильна Кайла Харрисон? Ей пора на повышение?

52:41 – Гран-при тяжеловесов PFL превратился в лотерею?

56:02 – Сергей Харитонов опять проиграл. Пора ставить крест на его карьере?

01:00:42 – Обсуждаем свежие анонсы и отмены боёв: Густафссон, Корешков, Хизриев.

01:08:59 – Многие бойцы попадают в UFC через Претендентскую серию. Что не так с этим шоу?

01:16:36 – Алистар Оверим сразу получил титульный бой в Глори. Это выигрышная ситуация для всех?

01:30:38 – Хабиб провел две пресс-конференции. Обсуждаем самые резонансные высказывания.

01:45:33 – Джо Роган назвал лучшего бойца в истории UFC. Кажется, к этой кандидатуре много вопросов.

01:53:08 – Джейк Пол против Вудли. Фрик-бой, который все ждут? Кто победит?

01:58:32 – Полуфиналы в полулегком и полутяжелом весе PFL: кого мы видим в финале?

02:08:32 – Чикадзе против Барбозы: кто фаворит и будет ли борьба?

02:15:45 – Чего ждать от финалистов шоу TUF?

02:18:26 – Какой бой больше всего ждёт Давид?

02:21:05 – Отвечаем на вопросы подписчиков.

02:51:31 – У нас все. А с вас как всегда лайки, подписки и фидбек. И не забывайте следить за нами в соцсетях (все ссылки есть в описании).