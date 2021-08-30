«Дисквалифицировать этих дебилов». Тактаров о потасовке на турнире российского промоушена

Ветеран MMA Олег Тактаров прокомментировал инцидент, случившийся на одном из турниров российского промоушена Hardcore Fighting в августе, когда представители команд бойцов Чоршанбе Чоршанбиева и Мохаммада Хейбати устроили потасовку.
«Как оказалось, вся жара произошла ещё до моего приезда. Я уже на месте узнал, что там стулья летали в кого-то. Видел, как на улице толпы стали собираться. Выходили какие-то ребята с битами. Мой водитель сказал, что он специально отъехал в другое место меня ждать, мало ли что.
Тут вопрос в другом: какого чёрта (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата») все эти люди там вообще делали? Есть бойцы, есть их команды, есть гости. А эти что комментировали? Зачем всё это нужно?
Разумеется, всё было подготовлено. Они приехали на турнир только с одной целью: устроить провокацию. И своего они добились, пускай не с первого раза. Что с ними теперь делать? Дисквалифицировать всех, кто замешан, Чоршанбе или Хейбати, мне всё равно, кто это начал. Всех зачинщиков надо жёстко наказать и выгнать, иначе ничему не научатся», — цитирует Тактарова Legalbet.
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