Александр Волков проведёт поединок с Марчином Тыбурой на UFC 267

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, проведёт бой с поляком Марчином Тыбурой на турнире UFC 267 в Абу-Даби, который состоится 30 октября.

В ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В рамках этого мероприятия в главном бою турнира сошлись Волков и 31-летний представитель Франции Сириль Ган. В результате 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Ган — 50-45, 50-45, 49-46.

35-летний Тыбура имеет в UFC пять побед подряд. Последний раз представитель Польши выходил в октагон 5 июня. Тогда он в первом раунде техническим нокаутом победил в бою с Уолтом Харрисом.