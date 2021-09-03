Тилл — Брансон. Тайрон Вудли и Джейк Пол — цирк? Всё это — в новом подкасте «Чемпионата»

Уникальный MMA-подкаст «Больше не говори такие вещи» под номером 25 загружен на канал по традиции в четверг. Все злободневные ММА-темы на нашем столе переговоров. Багдасарян, Володин, «Чемпионат подкаст» — поехали!
Здесь у нас из тем: итоги UFC и сенсации прошлого турнира — Чикадзе, Барбоза, Кевин Ли, Мурадов, Миршерт, Турсиос, Хистанд и другие; PFL 9 и впереди финальный турнир года; Даррен Тилл и турнир с его участием, Джейк Пол и Тайрон Вудли — что это было? Не было ли ограбления? Конор Макгрегор на своей волне, и всё остальное из важного на минувшей неделе.
Немного шуток, немного бомбёжки, немного ответов на ваши вопросы.
Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в MMA-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионат Подкаст».
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Олег Володин в «Инстаграме».
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ТАЙМКОДЫ:
0:00 – «Больше не говори такие вещи» снова в эфире. Как насчёт вступления на 10 минут?
10:00 – Куда движется карьера Кевина Ли и кто в этом виноват?
29:35 – Пора ли перестать сомневаться в Гиге Чикадзе? Он один из лучших ударников ростера?
40:46 – Как Миршерт шокировал мир и чем отличаются неудачи Мурадова и Ли?
50:23 – Турсиос и Хистанд остались без бонуса. Что за несправедливость?!
58:08 – Кто из победителей 29-го сезона TUF более интересен публике? И насколько велик их потенциал?
01:05:45 – В PFL определились все финалисты. А что делать тем, кто туда не пробился?
01:09:26 – Джейк Пол против Тайрона Вудли. Есть ли сомнения в победе Пола? Мог ли Вудли сдать бой? Интересен ли реванш?
01:33:35 – С кем теперь драться Джейку Полу?
01:37:17 – Зачем Усман назвал Ковингтона одним из 25 лучших бойцов в истории?
01:42:44 – Немного рассуждений на рандомные темы: Тревор Уиттман, драка на трибунах и летящее колено на взвешивании.
01:48:49 – Почему UFC больше не выкупают своих конкурентов?
01:55:22 – Даррен Тилл – фаворит боя против Брансона. Как так получилось?
01:59:29 – Что ещё можно посмотреть в этом карде?
02:08:28 – Возвращаем рубрику «Прогнозы от Володина и Багдасаряна».
02:10:31 – Отвечаем на вопросы подписчиков.
02:48:24 – У нас всё. А с вас, как всегда, лайки, подписки и фидбэк. И не забывайте следить за нами в соцсетях (все ссылки есть в описании).
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