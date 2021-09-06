Боец лиги Нурмагомедова обратился к Хабибу по поводу боя со Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Артур Гусейнов, выступающий в принадлежащем Хабибу Нурмагомедову промоушене Eagle FC, обратился к экс-чемпиону UFC. Ранее Нурмагомедов сказал, что хочет организовать поединок экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко и Гусейнова.

«Всем салам алейкум. Меня зовут Артур Гусейнов. Я сегодня видел интервью Хабиба Нурмагомедова. Брат, я готов принять этот бой. Всегда готов. Как говорится, 24/7, всегда на связи.

И прошу всех тех, кто увидит это видео, пишите комментарии, кто хочет увидеть этот поединок. Хочу посвятить его Абдулманапу Нурмагомедову — нашему покойному старшему брату. Хочу этот бой лично ему посвятить», — рассказал Гусейнов в видео, выложенном в его «инстаграме».