Боец лиги Нурмагомедова обратился к Хабибу по поводу боя со Шлеменко
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Российский боец смешанных единоборств Артур Гусейнов, выступающий в принадлежащем Хабибу Нурмагомедову промоушене Eagle FC, обратился к экс-чемпиону UFC. Ранее Нурмагомедов сказал, что хочет организовать поединок экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко и Гусейнова.
«Всем салам алейкум. Меня зовут Артур Гусейнов. Я сегодня видел интервью Хабиба Нурмагомедова. Брат, я готов принять этот бой. Всегда готов. Как говорится, 24/7, всегда на связи.
И прошу всех тех, кто увидит это видео, пишите комментарии, кто хочет увидеть этот поединок. Хочу посвятить его Абдулманапу Нурмагомедову — нашему покойному старшему брату. Хочу этот бой лично ему посвятить», — рассказал Гусейнов в видео, выложенном в его «инстаграме».
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