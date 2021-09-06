Бой Холифилда и Белфорта перенесли во Флориду

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Эвандер Холифилд и экс-чемпион UFC Витор Белфорт проведут бой во Флориде в ночь с 11 на 12 сентября, сообщает пресс-служба промоутерской компании Triller.
Ранее стало известно, что атлетическая комиссия Калифорнии отказала Холифилду в выдаче лицензии из-за возраста — Эвандеру исполнилось 58 лет. Из-за этого бой не удалось провести в Лос-Анджелесе.
Напомним, изначально планировалось, что с Белфортом встретится Оскар де ла Хойя, а Холифилд в следующем поединке должен был встретиться с Кевином Макбрайдом, однако этот бой был отменён. После положительного теста на коронавирус у де ла Хойи он был заменён на Холифилда.
Белфорт в ММА одержал 26 побед и потерпел 14 поражений. В боксе у него пока был лишь один бой, который он выиграл.
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