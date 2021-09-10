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Фьюри: Уайлдер, Джошуа, Усик — бомжи, они ничего не стоят по сравнению со мной

Фьюри: Уайлдер, Джошуа, Усик — бомжи, они ничего не стоят по сравнению со мной
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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от третьего поединка с Деонтеем Уайлдером. Фьюри пообещал быстро нокаутировать соперника.

«Я собираюсь нокаутировать Уайлдера очень быстро. Это будет даже быстрее, чем в нашем прошлом поединке. Если он не смог победить после моего долгого простоя, он никогда не победит меня. Никто этого не сделает. Уайлдер, Джошуа, Усик — бомжи, они ничего не стоят по сравнению со мной», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри и бывший обладатель соответствующего пояса Деонтей Уайлдер сразятся 9 октября. Изначально планировалось, что третий поединок Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона его пришлось перенести. Также сообщается, что место боя не изменилось: это арена в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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