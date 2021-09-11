Гончаров рассказал о подготовке к бою с Омельянчуком под руководством Фёдора Емельяненко

Экс-чемпион лиги ACA, российский тяжеловес Евгений Гончаров, который сегодня, 11 сентября, проведёт бой с поляком Даниэлем Омельянчуком, рассказал о тренировках под руководством легендарного Фёдора Емельяненко.

«Подготовка прошла отлично, прекрасно себя чувствую. Готовился в Старом Осколе. Это уже не первый мой лагерь там, а пятый или шестой раз провожу там сборы. Там сильные ребята, жёсткие спарринги, каждый раз, когда туда приезжаю, чувствую, что расту там как боец.



Когда тренировались под руководством Фёдора Емельяненко, от него исходит очень сильная победительная энергетика, слушаешь его и каждое слово запоминаешь. У него мощная харизма, и он по природе победитель. Это очень хороший опыт — тренироваться под руководством такого человека. И он очень правильные и нужные вещи говорит, которые он сам для себя почерпнул, когда выступал в Pride или Strikeforce. Что он легенда — это неоспоримый факт, мне до его уровня ещё очень далеко, работать и работать, но дай бог мы на правильном пути, и всё получится», — сказал Евгений.

34-летний Гончаров — экс-чемпион ACA в тяжёлом весе. В его активе 16 побед при трёх поражениях. В активе Омельянчука 25 побед, 10 поражений и одна ничья. Поединок пройдет в Минске на турнире ACA 128.