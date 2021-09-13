Бои Холифилд — Белфорт и Силва — Ортис признаны выставочными

Комиссия по боксу штата Флорида сообщила, что поединки, состоявшиеся на вечере бокса Triller Fight Club, получили статус выставочных и не пойдут в официальную статистику участников боёв. Об этом информирует MMAFighting.
Напомним, в ночь на 12 сентября (мск) в Голливуде (США) состоялся вечер бокса Triller Fight Club. Главным событием вечера стал бой между бывшим абсолютным чемпионом мира Эвандером Холифилдом и экс-чемпионом UFC Витором Белфортом. Поединок по правилам бокса завершился уже в первом раунде после того, как Белфорт нокаутировал соперника.
В соглавном бою сошлись два бывших бойца UFC — Андерсон Силва и Тито Ортис. Бой завершился победой Силвы нокаутом.
Ранее сообщалось, что комиссия санкционировала бои как официальные, однако участники могли сами выбирать, засчитывать ли эти бои в статистику.
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