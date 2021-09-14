Тактаров — об Усике: в следующем и последующем боях он покажет превосходство над всеми

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался об украинском боксёре Александре Усике, прокомментировав высказывание о нём со стороны чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.
«Меня терзают подозрения, что Усик лучше, чем кажется», — говорил ранее Фьюри.
«А меня терзает уверенность, что он покажет в следующем и последующем боях своё превосходство над всеми», — подписал Тактаров соответствующую публикацию, размещённую в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/olegtaktarov_official/
Следующий бой Усик проведёт 25 сентября в Лондоне. Соперником Александра будет Энтони Джошуа — обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе.
34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз потерпел поражение.
- 14 сентября 2021
-
23:26
-
23:11
-
22:32
-
20:39
-
19:50
-
18:58
-
18:08
-
16:04
-
15:12
-
14:37
-
13:06
-
12:10
-
11:01
-
10:13
-
09:23
-
08:37
-
00:59
- 13 сентября 2021
-
23:01
-
21:50
-
20:48
-
19:57
-
18:47
-
17:56
-
15:52
-
15:00
-
14:09
-
13:01
-
12:02
-
11:03
-
10:21
-
09:49
-
08:54
-
08:49
-
08:44
-
08:32