Тактаров — об Усике: в следующем и последующем боях он покажет превосходство над всеми

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался об украинском боксёре Александре Усике, прокомментировав высказывание о нём со стороны чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.

«Меня терзают подозрения, что Усик лучше, чем кажется», — говорил ранее Фьюри.



«А меня терзает уверенность, что он покажет в следующем и последующем боях своё превосходство над всеми», — подписал Тактаров соответствующую публикацию, размещённую в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/olegtaktarov_official/

Следующий бой Усик проведёт 25 сентября в Лондоне. Соперником Александра будет Энтони Джошуа — обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе.



34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз потерпел поражение.