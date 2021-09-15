Тищенко рассказал, когда сломал руку в бою с Кудряшовым

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко (9-1) из команды Академии единоборств РМК, который в минувшие выходные одержал победу над экс-претендентом на титул чемпиона мира WBА Дмитрием Кудряшовым (24-5), рассказал, что восемь раундов боксировал со сломанной рукой.
«Когда Дима оказался в нокдауне, я видел, что он не потрясён. Я думал, он упал больше от неустойчивого положения. Во втором раунде, после пропущенного удара, я сам аккуратней стал работать. К тому же на тот момент начала болеть рука, и я понял, что рисковать ни к чему. Просто делал свою работу. Скорее всего, именно в этом раунде я сломал руку, потому что в перерыве я чувствовал боль.
К этому бою я был готов лучше, чем к бою с Мчуну. Подготовка была более длительная. Я был мотивирован, и поражение послужило хорошим опытом. Не хочу повторять свои ошибки. Двенадцать раундов, десять раундов, соперники сильные. Ощущения от этого потрясающие, потому что с сильными соперниками проще показывать свой уровень мастерства», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Напомним, что бой Евгения Тищенко и Дмитрия Кудряшова стал соглавным событием турнира RCC Boxing Promotions и закончился со счетом 99:90, 100:89, 100:89. Таким образом, Тищенко стал новым обладателем титула WBC International.
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