Александр Емельяненко единогласным решением судей одержал победу над Артёмом Тарасовым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко одержал победу над блогером Артёмом Тарасовым в главном поединке турнира промоушена «Наше Дело». Бой продлился все три раунда и завершился победой Емельяненко единогласным решением судей.

Бой проходил по правилам кулачных боёв, бойцы провели в клетке три раунда по две минуты.

Первый отрезок боя остался за Тарасовым. Он много двигался и чаще попадал в цель. Однако во второй половине поединка Емельяненко сумел прибрать инициативу и провёл уверенно концовку боя, несколько раз отправив соперника в нокдаун.

Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья в карьере. Емельяненко в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует драться с Вячеславом Дациком.