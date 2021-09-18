Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко единогласным решением судей одержал победу над Артёмом Тарасовым

Александр Емельяненко единогласным решением судей одержал победу над Артёмом Тарасовым
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко одержал победу над блогером Артёмом Тарасовым в главном поединке турнира промоушена «Наше Дело». Бой продлился все три раунда и завершился победой Емельяненко единогласным решением судей.

Бой проходил по правилам кулачных боёв, бойцы провели в клетке три раунда по две минуты.

Первый отрезок боя остался за Тарасовым. Он много двигался и чаще попадал в цель. Однако во второй половине поединка Емельяненко сумел прибрать инициативу и провёл уверенно концовку боя, несколько раз отправив соперника в нокдаун.

Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья в карьере. Емельяненко в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует драться с Вячеславом Дациком.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021