«Быстра словно пуля». Адесанья восхитился Валентиной Шевченко

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья отреагировал на победу 33-летней киргизской чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе Валентины Шевченко, которую она одержала в бою с представительницей США Лорен Мёрфи. Их поединок прошёл в ночь на воскресенье, 26 сентября, в Парадайсе (США).

«Проклятие! Да она быстра словно пуля», — написал Адесанья в своём «твиттере».



Напомним, бой завершился победой Шевченко нокаутом на четвёртой минуте четвёртого раунда.

Для Валентины это была уже шестая защита титула. Шевченко в смешанных единоборствах провела 25 боёв, в которых отпраздновала 22 победы и потерпела лишь три поражения. В активе Мёрфи 20 боёв, в которых она одержала 15 побед и допустила пять поражений.