Эдди Хирн: Тайсон Фьюри не выглядит полностью готовым к бою с Деонтеем Уайлдером
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Известный промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от третьего поединка Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Хирн предположил, что Фьюри не слишком готов к бою.
«На мой взгляд, Тайсон Фьюри не выглядит полностью готовым к бою. Я по-прежнему думаю, что Тайсон уверенно выиграет, но это повышает вероятность его ошибки. А если вы совершите ошибку в бою с Уайлдером, это может стоить вам всего. Деонтей очень опасен. Одна ошибка — и всё может быть кончено.
Конечно, я искренне надеюсь на победу Фьюри. Хочу, чтобы он потом встретился с моим подопечным — Деонтеем Уайлдером», — приводит слова Хирна BoxingScene.
Ранее Фьюри рассказал, что хочет провести четыре боя за ближайший год, после чего подерётся с Дереком Чисорой и временно уйдёт на пенсию.
Новость по темеТайсон Фьюри хочет провести четыре боя за ближайший год
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