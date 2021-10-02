Масвидаль: Эдвардс отказывался от поединка со мной два или три раза
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Боец UFC Хорхе Масвидаль заявил, что Леон Эдвардс избегает боя с ним.
«Перед лицом Леона Эдвардса был контракт, а он отказывался от поединка со мной два или три раза. Мы двигаемся дальше, но пока я не собираюсь называть имена. Эдвардс говорил, что я отказался от боя с ним. Нет, идиот, я дрался за титул. Сейчас, когда у меня появилось свободное время, я бы с радостью пересчитал зубы этого парня, но его очень сложно найти. Думаю, нам придётся двигаться дальше, потому что Леон Эдвардс трус», — приводит слова Масвидаля SportsKeeda.
Ранее Масвидаль заявлял, что готов провести бой с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором, однако он сомневается, что ирландец согласится на это.
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