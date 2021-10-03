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Хабиб — про отказ выпить вина с Фергюсоном: если я выпью, могу вас всех тут разнести

Хабиб — про отказ выпить вина с Фергюсоном: если я выпью, могу вас всех тут разнести
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Знаменитый боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что отказался выпить вина с прославленным Алексом Фергюсоном. Боец и футбольный тренер встретились после матча «Манчестера Юнайтед».

«Мы были на «Олд Траффорд», вместе со мной были Патрис Эвра, Усэйн Болт и сэр Алекс Фергюсон. И тут Алекс Фергюсон предлагает мне выпить вина. Для него это хорошо, я не осуждаю. Как мне объяснить мою позицию?

У меня было два способа отказаться. Первый — сказать прямо: «Нет-нет, я мусульманин, я не пью». Но можно было иначе: «Если я выпью, могу вас всех тут разнести, ребята. Это не лучшая идея».

Я и сказал это сэру Алексу. Патрис Эвра и Усэйн Болт меня поняли. Сэр Алекс тоже понял, он сказал: «Хорошо, не пей вино», – рассказал Хабиб в интервью YouTube-каналу Eman Channel.

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