Хабиб — о встрече с сэром Алексом Фергюсоном: было большой честью поговорить с легендой

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», где поделился впечатлениями от встречи с легендарным тренером футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном.



«Для меня было большой честью поговорить с легендой», — подписал совместное фото с Фергюсоном Хабиб.

Фото можно посмотреть на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.