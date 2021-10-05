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Фёдор Емельяненко объяснил, почему не считает Александра Шлеменко топовым бойцом

Фёдор Емельяненко объяснил, почему не считает Александра Шлеменко топовым бойцом
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Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко поделился мнением о поединке Анатолия Токова и Александра Шлеменко, который состоялся на турнире Bellator 208 в 2018 году.

«Токов – самый сильный средневес в России. Да, я был уверен, что Анатолий победит Шлеменко досрочно. Это для вас Шлеменко топовый боец, а для меня топовый боец – Анатолий. Я знаю, на что он способен, вижу, как он работает. Думаю, что Анатолий стоит на ступень выше Александра – как бы это ни звучало обидно для самого Александра и его поклонников. Я каждый день работаю с Анатолием.

Я видел бои Александра, видел, как он двигается и бьёт. Случилось мне один раз быть в его зале. По тем вопросам, которые от него поступали, я понимаю, что Анатолий – другой. Другой в борьбе, ударной технике», — сказал Фёдор Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

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