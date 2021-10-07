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Холли Холм из-за травмы не примет участие в главном бою UFC Fight Night 195

Холли Холм из-за травмы не примет участие в главном бою UFC Fight Night 195
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Бывшая чемпионка UFC, ветеран смешанных единоборств Холли Холм из-за травмы не сможет принять участие в главном бою турнира UFC Fight Night 195, который пройдёт 16 октября. Об этом сообщает MMA Junkie.

По информации источника, Холм не сможет выйти в октагон с бразильской спортсменкой Нормой Дюмон из-за серьёзной травмы колена.

Последний раз Холм появлялась в октагоне 4 октября 2020 года и единогласным решением судей победила Ирен Алдану. В последних четырёх встречах она победила трижды и уступила в титульном бою Аманде Нуньес. Норма Дюмон последний поединок провела в мае 2021 года, победив Фелисию Спенсер раздельным решением судей. Всего на её счету семь поединков в ММА, в которых она одержала шесть побед и потерпела одно поражение.

В настоящее время неизвестно, будет ли UFC искать соперницу для Дюмон или сделает главным событием другой бой из основного карда.

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