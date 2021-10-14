Дональд Серроне и Джина Карано вместе сыграют в фильме «Ужас в прериях»

Известные бойцы смешанных единоборств Джина Карано и Дональд Серроне вместе сыграют в фильме «Ужас в прериях». У Карано, давно перешедшей в киноиндустрию, будет главная роль, Серроне сыграет роль второго плана. Джина также будет одним из продюсеров ленты.



38-летний Серроне провёл свой последний бой в UFC 9 мая 2021 года, проиграв соотечественнику Алексу Мороно техническим нокаутом. Для Дональда проигрыш стал пятым в шести последних противостояниях (ещё одно — против Ника Прайса — было признано несостоявшимся)



Карано выступала в MMA с 2006 по 2009 год. Она претендовала на пояс чемпионки Strikeforce, но проиграла Крис Сайборг. Всего на её счету восемь поединков в смешанных единоборствах, в которых она одержала семь побед и потерпела одно поражение.

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