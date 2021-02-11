Легенду MMA Джину Карано выгнали из «Звёздных войн»

Американская актриса и модель Джина Карано, ранее выступавшая в смешанных единоборствах, уволена компанией Lucasfilm. Ранее Карано, которая снялась в двух сезонах проекта «Звёздные войны: Мандалорец» в роли Кары Дюн, отметилась неоднозначными публикациями в соцсетях на тему пандемии, выборов в США и Холокоста.
«Джина Карано больше не является сотрудником Lucasfilm и не заявлена на будущие проекты. Её сообщения в социальных сетях, порочащие людей из-за их культурных и религиозных взглядов, отвратительны и неприемлемы», — отмечается в заявлении Lucasfilm, которое приводит Comicbook.
С 2006 по 2009 год Джина Карано выступала в MMA. Она претендовала на пояс чемпионки Strikeforce, но проиграла Крис Сайборг. Всего на её счету восемь поединков в смешанных единоборствах, в которых она одержала семь побед и потерпела одно поражение.
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