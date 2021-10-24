Корешков — о бое Емельяненко: ожидал, что он победит, но не так зрелищно

Бывший чемпион Bellator, российский боец Андрей Корешков подвёл итоги поединка Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона в рамках Bellator 269. Напомним, россиянин выиграл техническим нокаутом в первом раунде.



«Я ожидал, что он победит, но не так зрелищно, получилось очень красиво и неожиданно. Нельзя сказать, что соперник слабый, Тимоти был одним из самых сильных среди тех, кого предлагали Фёдору. Очень неудобный оппонент, многих топов он одолел, думал, что Емельяненко будет сложно сражаться против такого большого, крупного бойца у которого есть сильный удар. Если бы Фёдор не победил бы в первом раунде, было бы тяжело.



Я очень рад за Фёдора, что он победил именно так зрелищно. Сколько Фёдор сможет ещё выступать зависит только от него, если у него будет желание, то конечно сможет», — цитирует Корешкова «Матч ТВ».



Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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