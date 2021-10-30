Боец Bellator высмеял гонорары UFC, сравнив их с зарплатой в «Макдональдсе»

Американский боец армянского происхождения Георгий Караханян, выступающий в Bellator, высмеял зарплаты бойцов в UFC, сравнив их с гонорарами за работу в «Макдональдсе».

«Мне нравится в Bellator. UFC? Они не хотят платить, они ничего не платят. Они дают $10 тыс. плюс $10 тыс. или $12 тыс. + $12 тыс. за участие и победу. Очень мало. Я не понимаю, как бойцы это терпят… Я понимаю, что есть бонусы и так далее, но $12 тыс. + $12 тыс. в США. Здесь в „Макдональдсе“ работать можно и будут платить много. Нравится Bellator, нравится, как они платят», — сказал Георгий Караханян в интервью, размещённом на канале «Вестник ММА» в YouTube.

На счету Караханяна 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 31 победу, потерпел 12 поражений, один поединок был признан несостоявшимся, а ещё один завершился ничейным исходом.