Конор Макгрегор объявил о своём возвращении, назвав его «величайшим в истории спорта»

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор объявил о своём возвращении в спорт после травмы.
«Первый раз снова на ковриках! Какой кайф! Вперёд, команда! Как говорит мой хороший друг Арнольд Шварцнегер: «Я вернусь, сучки!» Вернусь с местью!
Спасибо всем моим врачам и моей команде за то, что так скоро после операции я оказался в строю! Есть над чем работать, но работа — это то, чем я известен.
Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта!» — написал Макгрегор в своём «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Конора Макгрегора.
Конор Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье. Он одержал победу ещё в первом раунде.
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