Волков рассказал, какая задача была для него самой главной во время боя с Тыбурой

33-летний российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлом весе, подвёл итоги своего поединка с поляком Марчином Тыбурой. Бой проходил на турнире UFC 267 и завершился победой Александра.
«Сам поединок прошёл тяжеловато, но не то чтобы очень тяжело. Я прошёл всю дистанцию, выиграл единогласным решением судей. Самая главная задача была — не пропустить проход, потому что мой оппонент очень неплохо борется в партере, забирает спину, занимает позиции, добивает. Он выиграл последние пять боёв и шёл очень уверенно. Поэтому бой был очень ответственным.
Сама подготовка была сложной. Было много моментов, которые мешали подготовиться полноценно. Но тем не менее весь лагерь я прошёл хорошо. Сам поединок оцениваю 70 на 30. Очень многое у меня получилось. У Тыбуры оказалась очень крепкая голова. Не просто так он был чемпионом М-1 до меня», — сказал Волков на своём канале в YouTube.
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