Дана Уайт: Фёдор Емельяненко отклонил самую крупную сделку в своей жизни

Президент UFC Дана Уайт в жёсткой манере ответил на вопрос о несостоявшемся подписании контракта с российским бойцом Фёдором Емельяненко в 2009 году.

«Вот как было дело с Фёдором Емельяненко. Мы прилетели туда в 2009 году, это было будто в каком-то фильме. Мы сделали этому парню предложение. После того, как закончили встречу, мы сделали им предложение. С ними был парень, который принимал решения, они слушали его и в итоге отклонили наше предложение. Мы уехали и вернулись в самолёт, и Лоренцо Фертитта повернулся ко мне и сказал: «Слава богу, они отклонили наш контракт». Я гарантирую, что Фёдор и его менеджеры по ночам должны видеть кошмары, как они не пошли на эту сделку.

На днях он вышел и сказал про меня какое-то дерьмо, что я плохой парень, что я думаю только о деньгах и подобное. Но он неудачный промоутер. Его компанией была М-1. Они пытались сделать то же самое, что и мы, но у них ничего не вышло. Вот почему этот парень зол. Он отклонил самую крупную сделку в жизни, гарантированный контракт. И они потерпели неудачу в роли промоутеров. В итоге парень всё ещё дерётся в свои 45 лет. Разумеется, он очень зол», — приводит слова Даны Уайта Sports Illustrated.