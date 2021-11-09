«У него миллионы в банке». Отец Тайсона Фьюри посоветовал ему завершить карьеру

Джон, отец знаменитого британского боксёра Тайсона Фьюри, посоветовал сыну завершить спортивную карьеру.
«Я сказал ему уходить — он и так сделал достаточно. Тайсон выиграл всё, ему больше нечего доказывать. У него миллионы на банковском счёте, он обеспечен до конца жизни. В жизни есть нечто большее, чем просто работать в угоду публике», — приводит слова отца Фьюри JOE со ссылкой на его интервью на канале BT Sport Boxing в YouTube.
Напомним, последний бой Фьюри провёл в ночь на 10 октября 2021 года. Тайсон сразился с американцем Деонтеем Уайлдером. Бойцы сразились за звание чемпиона мира по версии WBC. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри. Уже в третьем раунде Уайлдер побывал в нокдауне, а в четвёртом, сенсационно, дважды и сам Тайсон. В дальнейшем поединок шёл на встречных курсах, с нарастающим преимуществом британца к концу поединка, который закономерно завершился его победой.
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