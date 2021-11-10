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Бернард Хопкинс: считаю, что Сауль Альварес способен драться даже в первом тяжёлом весе

Бернард Хопкинс: считаю, что Сауль Альварес способен драться даже в первом тяжёлом весе
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Легендарный боксёр Бернард Хопкинс поделился мнением о возможном возвращении Сауля Альвареса в полутяжёлый вес. Напомним, недавно мексиканский спортсмен стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, нокаутировав Калеба Планта в 11-м раунде.

«Я считаю, что Альварес способен драться даже в первом тяжёлом весе. К полутяжёлому дивизиону он готов полностью. Сауль готов потрудиться, пройти через все сложности, чтобы упрочить своё величие. Я думаю, что у него менталитет настоящего бойца, он хочет совершать большие спортивные дела», — приводит слова Хопкинса BoxingScene.

Напомним, сразу после победы над Плантом Альварес заявил, что хочет взять паузу для отдыха. Он планирует вернуться на ринг в мае 2022 года.

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