Гилберт Бёрнс: дам Хамзату Чимаеву возможность подраться со мной
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс заявил, что готов к бою с Хамзатом Чимаевым. Ранее стало известно, что промоушен планирует провести данный поединок в январе.
«UFC знает, что я готов драться и всегда приму бой с правильным соперником в правильное время.
Единственным бойцом в топ-5, кто сейчас свободен, является Висенте Луке, но он мне как брат. Я не назову его имя, даже если это будет поединок за титул.
Что касается остальных: Колби Ковингтон, Леон Эдвардс и Хорхе Масвидаль никогда не вызовут меня. Они наотрез отказываются драться со мной, а Чимаев — реальная угроза. Хамзат показал отличный бой, и думаю, что скоро мы можем с ним встретиться. Я дам ему такую возможность», – цитирует Бёрнса MMAJunkie.
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