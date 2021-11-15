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Гилберт Бёрнс: дам Хамзату Чимаеву возможность подраться со мной

Гилберт Бёрнс: дам Хамзату Чимаеву возможность подраться со мной
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс заявил, что готов к бою с Хамзатом Чимаевым. Ранее стало известно, что промоушен планирует провести данный поединок в январе.

«UFC знает, что я готов драться и всегда приму бой с правильным соперником в правильное время.

Единственным бойцом в топ-5, кто сейчас свободен, является Висенте Луке, но он мне как брат. Я не назову его имя, даже если это будет поединок за титул.

Что касается остальных: Колби Ковингтон, Леон Эдвардс и Хорхе Масвидаль никогда не вызовут меня. Они наотрез отказываются драться со мной, а Чимаев — реальная угроза. Хамзат показал отличный бой, и думаю, что скоро мы можем с ним встретиться. Я дам ему такую возможность», – цитирует Бёрнса MMAJunkie.

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