«Я главная звезда в UFC и сделал для них бабки». Хамзат Чимаев вернулся

В ночь с 30 на 31 октября закончился самый российский турнир года — UFC 267. В главном бою Гловер Тейшейра стал чемпионом в полутяжёлом весе, задушив во втором раунде Яна Блаховича. А в соглавном поединке Пётр Ян стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе, одолев Кори Сэндхагена по итогам пяти раундов.

Но одним из главных хедлайнеров турнира в медиапространстве стал Хамзат Чимаев, вернувшийся в UFC после череды неудач и тяжело перенесённого коронавируса. Его победа над китайцем Ли Джинлиангом наделала немало шума, точнее, его рекорд в два пропущенных удара за четыре боя в UFC. Учитывая бэкграунд Чимаева, у него есть все шансы затмить текущих бойцов организации Даны Уайта. Тем более он умеет не только драться, но и ярко говорить. Не исключением стала и пресс-конференция Хамзата после поединка. Всё самое интересное с неё мы собрали в наш материал.

О чём Хамзат говорил Дане Уайту

«Я сказал ему, что я король. Но я не расслышал, что он сказал. Там было шумно», — сказал Хамзат.

О плане на бой и намерении задушить соперника

«Я выхожу за финишем. Потом я увидел, что шея свободна, и задушил аккуратно. Спать отправил».

О Нейте Диазе

«Нейт Диаз, давай сделаем это, братан. Давай сделаем немного шума. Я смогу разбить его. Посмотрим, кто настоящий гангстер. Хорхе Масвидаль имеет какой-то пояс главного подонка. Я смогу забрать всё из UFC, брат. Я и есть UFC».

О выборе соперника, если бы ему дали право выбирать любого

«Никого, пояс выбрал бы. У кого есть пояс, за тем я гонюсь. Мне без разницы, если честно. Я выиграл бой, это большой шаг для меня и для моей команды. Мы идём за ним. Когда завоюем пояс, будем гордиться этим».

О готовности выйти на коротком уведомлении на бой Усман — Ковингтон

«Конечно, кто бы не хотел подраться за пояс. Никаких травм, ничего не был. Так быстро всё завершилось. Я в хорошей форме и пока не кушал никакие бургеры. Если что скажут, буду аккуратно кушать».

О встрече с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым

«Ислам выиграл (смотрит в экран), выиграл? Ой, красавчик! С Исламом виделись, салам кинули друг другу. С Хабибом тоже (виделись), суета была, вес гоняли. Хорошие пацаны, хорошо работу свою делают. Как и я, в первом раунде выиграл бой, рад за них».

О рукопожатии с Хабибом на публике

«Конечно, пожму ему руку. Мы мусульмане, мой брат дагестанец, у меня очень много братьев дагестанцев, я их люблю. Знаешь, в интернете много пишут и болтают про нас плохое. Я не знаю, что у них в голове. Мы мусульмане и даже необязательно быть мусульманином.



Мы хорошие люди, он заработал для своей семьи хорошую жизнь, и я уважаю это. Люблю всех пацанов, которые делают своё дело хорошо. Не страдают такой фигнёй, знаешь, болтают на улице, семечки грызут и ведут себя недостойно. Достойные пацаны, как Ислам, выигрывают свой бой. Мама его, как и моя мама, будет гордиться, и я знаю, что моя мама молилась за меня. Также и его мама молится за него. И я счастлив. Я клянусь аллахом, я рад, что у них получается. И я рад за себя тоже».

Четыре боя, два пропущенных удара — в чём секрет?

«Нет никаких секретов. Работаю, убиваю самого себя в зале. Вот это и есть секрет», — говорит Чимаев.

С кем было бы интересно сразиться?

«Могу сказать — с Хабибом, шучу я. Хабиб — красавчик, если честно. Сейчас опять до Швеции всё (дойдёт). Не знаю, того, кого мне дадут, с тем я подерусь. Посмотрим, что Дана Уайт придумает».

Сколько боёв осталось до титульного боя?

«Я не знаю, посмотрим, что будет в скором времени. Все обо мне говорят. Посмотри там, напиши в YouTube, посмотри, сколько просмотров в интернете и «Инстаграме», кого многие люди любят смотреть? На меня. Я думаю, я главная звезда в UFC, и я сделал для них бабки и себе заработаю. И у меня имя сейчас большое. Я надеюсь, что мне дадут какого-то хорошего именитого бойца, чтобы сделать ещё один большой шаг вперёд к поясу».

О выступлениях под шведским флагом

«Швеция мне дала очень многое, моя семья сейчас там живёт. Нам дали такие хорошие условия. Люблю её как свою страну. У меня все друзья из Швеции. И все знают, что я представляю свою родину. У меня в сердце лежит Чечня и многострадальный народ. И я очень счастлив и горд за них всегда выступать. Все знают, через что Чечня прошла и пережила», — сказал Хамзат.



Что же, возможно, Хамзат немного спешит, заявляя, что он принёс UFC какие-то деньги. Но одно очевидно: если он продолжит в том же темпе, то эти времена настанут. Чимаев действительно быстро стал одним из самых просматриваемых и интересных бойцов лиги. На него идут и его ждут. Теперь Хамзат вернулся так, словно и не было годичного простоя. И остаётся только представить, что будет, если Борз начнётся биться с прежней регулярностью.