Масвидаль: обезглавлю Эдвардса на глазах у всего мира

Боец UFC Хорхе Масвидаль заявил, что готов провести бой с Леоном Эдвардлсом после восстановления от последствий травмы. Как заявил Масивдаль, он готов провести бой с Эдвардсом в феврале или марте 2022 года.



«Если Леон хочет подождать до февраля или марта, то я обезглавлю его на глазах у всего мира. Я в любом случае увижу его. Мы обязательно встретимся», — цитирует Хорхе Масвидаля MMAFighting.



Изначально Масивдаль должен был встретиться с Леоном Эдвардсом на турнире UFC 269 в декабре этого года. У Масвидаля было выявлено повреждение, которое исключает его бой с Эдвардсом в запланированную дату. Эдвардс теперь стремится получить титульный бой, так как Камару Усман доступен после его единогласной победы судейским решением над Колби Ковингтоном на UFC 268.