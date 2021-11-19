«Моё тело уже не выдерживает». Эл Яквинта — о завершении карьеры

Американский боец смешанных единоборств Эл Яквинта намекнул на возможное завершении карьеры после поражения, которое он потерпел в бою с соотечественником Бобби Грином на турнире UFC 268. Спортивное шоу прошло в ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США).
«Я думаю, что на этом можно поставить точку. Конечно, хотелось бы уйти с победой, но это оно того не стоит. Вы ж видели, как сражались Майкл Чандлер и Джастин Гэтжи. Эти парни избивали друг друга до полусмерти. Ради чего?
Это был мой первый бой, когда я действительно сдался. Уже тогда я понимал всю тяжесть урона и осознавал, что предстоящая ночь, вероятно, будет не из лёгких. Моё тело просто не выдерживает всех этих нагрузок», — сказал Яквинта в видеоподкасте CallMeAlShow.
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