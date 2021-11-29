Хабиб Нурмагомедов: у меня всё в порядке с деньгами

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что не испытывает финансовых трудностей, несмотря на завершение карьеры.



«Год назад мне предлагали подраться с Флойдом Мейвезером. Дана тогда спросил у Али Абдель-Азиза: «Почему Хабиб не спрашивает у меня, сколько он заработает за этот бой?» Наверное, люди не понимают меня. Конечно, все любят деньги, они очень важны. Но для меня это не всё.



У меня есть деньги. У меня всё в порядке с деньгами. Если господь даст мне время, чтобы потратить все эти деньги, то это будет очень хорошо. Заработать деньги — одно, другое — как потратить их. Я завершил карьеру, и теперь передо мной стоит задача распорядиться заработанными деньгами. Я закончил со спортом, у меня своя жизнь. Жизнь за клеткой – это тоже спорт, но другой», — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу ESPN.



В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.