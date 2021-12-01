А. Емельяненко: в Чечне Дацик будет числиться в списках без вести пропавших

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о возможном бое с соотечественником Вячеславом Дациком.
«Сейчас я в нормальной форме нахожусь. По-моему, в такой форме я не был никогда, даже в молодые годы. И физически, и функционально, и технически набрал. Бой с Дациком будет, но об этом я скажу по факту. Не хочется вперёд забегать, потому что у нас зритель требовательный. Ему бой пообещаешь с каким-то соперником, а он сорвётся — будет потом причитать. Теперь всё буду говорить по факту, когда всё будет подписано.
Так произошло с Монсоном. Возникли небольшие проблемы у организации, она попросила этот поединок перенести. Скорее всего, он состоится уже в следующем году. Я уже обсуждал возможность проведения боя с Дациком с организациями, очень много заинтересованности и по правилам бокса, и по правилам ММА.
Хотел бы провести бой с Дациком в Чечне? Да, Дацик там будет числиться в списках без вести пропавших. Вспомнят его молодость, как он бегал с Дёмушкиным по закоулкам и кричал, что он националист, скинхед и рыжая собака. Дацика там не любят. Для его же безопасности ему в ту сторону лучше вообще не смотреть», — приводит слова Емельяненко ВсёПроСпорт.ру.
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