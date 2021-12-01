Кевин Ли рассказал, сколько денег заработал в UFC

Бывший боец UFC Кевин Ли рассказал, сколько он заработал за время выступлений в лиге.

«За семь лет я, возможно, заработал в общей сложности что-то около $ 1 млн. Очевидно, что за пределами UFC я буду зарабатывать больше. Конечно, деньги важны. Всё-таки это то, что люди уважают больше всего. Меня ждут большие бои за пределами UFC.



Сейчас у меня уже есть предложения от трёх разных промоушенов. У меня есть предложение от Thriller, что касается других, не знаю, могу ли я об этом сейчас говорить», — сказал Ли в эфире шоу Ариэля Хельвани MMA Hour на YouTube-канале MMA Fighting.

Не так давно сообщалось, что Кевин получил 6-месячную дисквалификацию от Атлетической комиссии Невады за проваленный тест на наркотики. 17 ноября комиссия единогласно проголосовала за отстранение Ли до 28 февраля 2022 года. Всему виной положительный результат на амфетамин после теста на наркотики, проведённого после его боя с Даниэлем Родригесом в августе 2021 года на турнире UFC ESPN on 30: Барбоза – Чикадзе.