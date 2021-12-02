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Ян Блахович встретится с Александром Ракичем на UFC Fight Night 26 марта

Ян Блахович встретится с Александром Ракичем на UFC Fight Night 26 марта
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Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович встретится с австрийцем Александром Ракичем в главном событии UFC Fight Night 26 марта.

Последний поединок бывший чемпион Блахович провёл на турнире UFC 267 с Гловером Тейшейрой. Бой завершился уже во втором раунде — Тейшейре удалось провести удушающий приём, который вынудил поляка сдаться.

До этого 38-летний боец одержал пять побед подряд, включая защиту титула над ранее непобедимым чемпионом UFC Исраэлем Адесаньей.

Ракич, одержавший две победы подряд над бывшими претендентами на титул Энтони Смитом и Тьяго Сантосом, стремится получить свой первый в карьере титул. У уроженца Австрии всего один проигрыш в октагоне — раздельным решением судей он победил Волкана Оздемира в декабре 2019 года.

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