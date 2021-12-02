Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Жозе Альдо: иногда чувствую себя дедушкой. Но не остановлюсь, пока не выиграю титул

Жозе Альдо: иногда чувствую себя дедушкой. Но не остановлюсь, пока не выиграю титул
Комментарии

Известный боец UFC Жозе Альдо рассказал, что часто ощущает себя дедушкой, а также высказался по поводу предстоящего боя с Робом Фонтом, который состоится в ночь с 4 на 5 декабря в Лас-Вегасе.

«Я действительно часто получаю признание со стороны молодых бойцов. Это просто интересно, потому что я заметил это, и это заставляет меня иногда чувствовать себя дедушкой, потому что все говорят: «О, я следил за тобой. Я видел твои бои. Я следую твоему стилю». Это не страшно и даже делает меня очень счастливым, потому что в конце концов это признание моей работы. Но я готов доказать, что могу стать чемпионом, несмотря на возраст. Не собираюсь останавливаться, пока не достигну цели.

Что касается Роба Фонта, то я всегда уважаю своих соперников. Знаю его качества и знаю, что это за человек. Исходя из этого, концентрируюсь на важных вещах и готовлюсь к бою», — цитирует Альдо MMAJunkie.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021