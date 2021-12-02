Жозе Альдо: иногда чувствую себя дедушкой. Но не остановлюсь, пока не выиграю титул

Известный боец UFC Жозе Альдо рассказал, что часто ощущает себя дедушкой, а также высказался по поводу предстоящего боя с Робом Фонтом, который состоится в ночь с 4 на 5 декабря в Лас-Вегасе.

«Я действительно часто получаю признание со стороны молодых бойцов. Это просто интересно, потому что я заметил это, и это заставляет меня иногда чувствовать себя дедушкой, потому что все говорят: «О, я следил за тобой. Я видел твои бои. Я следую твоему стилю». Это не страшно и даже делает меня очень счастливым, потому что в конце концов это признание моей работы. Но я готов доказать, что могу стать чемпионом, несмотря на возраст. Не собираюсь останавливаться, пока не достигну цели.

Что касается Роба Фонта, то я всегда уважаю своих соперников. Знаю его качества и знаю, что это за человек. Исходя из этого, концентрируюсь на важных вещах и готовлюсь к бою», — цитирует Альдо MMAJunkie.