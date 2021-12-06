Дэвис победил в поединке с Крусом единогласным решением судей

В «Стейплс-центре» в Лос-Анджелесе (США) завершился бой американца Джервонты Дэвиса (25–0, 24 KO) и мексиканца Исаака Круса Гонсалеса (22–1–1, 15 KO) за титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе. Победу в поединке единогласным решением судей одержал Джервонта Дэвис (116-112, 115-113, 115-113).

Фаворитом боя был не проигравший ни одного боя за профессиональную карьеру американец, но мексиканский боксёр оказывал ему достойное сопротивление на протяжении всех 12 раундов. До этого Дэвис лишь однажды завершал бой решением судей, во всех остальных случаях он побеждал нокаутом.

Последним соперником Дэвиса до этого боя был Марио Барриос, американец выиграл бой техническим нокаутом. Исаак Крус Гонсалес в прошлом поединке встречался с Франсиско Варгасом и победил единогласным решением судей.