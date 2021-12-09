Егоров и Гуламирян прошли взвешивание перед боем за титул суперчемпиона мира WBA

Завтра, 10 декабря, в Екатеринбурге состоится бой между российским боксёром Алексеем Егоровым и Арсеном Гуламиряном из Франции. Они оспорят титул суперчемпиона мира WBA в первом тяжёлом весе (90,7 кг). Бой возглавит турнир от RCC Boxing Promotions — он пройдёт на арене Академии единоборств РМК.
Чемпион и претендент уложились в весовую категорию: Гуламирян показал на весах 89,95 кг, а Егоров — 90,2 кг.
Полные результаты взвешивания участников шоу:
Первая пара. Весовая категория до 57,2 кг
58,00 кг | Мехроб Хамидов (дебют), Душанбе, Таджикистан
57,40 кг | Сурен Хачатрян (дебют), Армения, Ереван
Вторая пара. Весовая категория до 57,2 кг
58,40 кг | Рашид Янгазиев (дебют), Сургут, Россия
58,00 кг | Усмонали Абдуллоев (1-0-1, 1 КО), Турсунзаде, Таджикистан
Третья пара. Весовая категория 63,5 кг
кг | Оганес Устян (7-0, 2ко), Сочи, Россия
кг | Дастанбек Иманказиев (2-5,1 КО), Ош, Кыргызстан
Четвертая пара. Весовая категория до 69,9 кг
69,95 кг | Максим Черничук (1-0), Дмитров, Россия
70,00 кг | Олег Гурциев (3-0, 1 КО), Москва, Россия
Пятая пара. Весовая категория до 61,2 кг
62,20 кг | Вильдан Минасов (5-1, 3 КО), Миасс, Россия
62,35 кг | Рамазон Алиматов (2-2-1), Пермь, Россия
Шестая пара. Весовая категория до 90,7 кг
89,30 кг | Александр Пилипчук (7-0, 6 КО), Киев, Украина
90,15 кг | Денис Савицкий (3-0-1, 3 КО), Иркутск, Россия
Седьмая пара. Весовая категория до 59,0 кг
59,80 кг | Станислав Калицкий (11-2, 4 КО), Екатеринбург, Россия
60,00 кг | Мурад Алиев (2-0-1, 1 КО), Сочи, Россия
Восьмая пара. Весовая категория до 55,3 кг
56,30 кг | Евгений Ляшков (9-2, 2 КО), Екатеринбург, Россия
55,80 кг | Армен Атаев (6-3-1, 4 КО), Кисловодск, Россия
Бой за титул суперчемпиона мира WBA в весовой категории до 90,7 кг
89,95 кг | Арсен Гуламирян (26-0, 18 КО), Бланьяк, Франция
90,20 кг | Алексей Егоров (11-0, 7 КО), Обнинск, Россия.
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