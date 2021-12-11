Рамзан Кадыров обратился к Саламову в преддверии боя с Биволом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пожелал удачи боксёру Умару Саламову, который 11 декабря проведёт бой с соотечественником Дмитрием Биволом в рамках вечера бокса в Екатеринбурге.



«Друзья, в субботу состоится серьёзный экзамен для нашего дорогого брата, известного представителя Республиканского боксёрского клуба «Ахмат» Умара Саламова.



В рамках мирового турнира RCC Boxing Promotions он проведёт претендентский чемпионский бой против обладателя титула WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола.



Соперник Умара, конечно, очень достойного уровня, но мы верим в успех нашего боксёра. Неслучайно за его плечами 26 побед при проведённых 27 боях. Его путь в профессиональном боксе начинался на моих глазах, и я знаю, что Саламов является одним из самых сильных бойцов в спорте. Он справедливо получил право побороться за титул мирового уровня. Для этого Умар проделал долгий путь и достиг больших результатов в мире единоборств.



Мы все в ожидании предстоящего боксёрского вечера. Трансляция будет вестись на Первом канале. Убеждён, что главное событие турнира с участием Умара Саламова никого не оставит равнодушным. Ну а в пятницу состоялось взвешивание соперников. Оба боксёра уложились в вес.



Я желаю Умару Саламову удачи, успехов и красивой победы в этом поединке! Мы верим в тебя, брат! «Ахмат» — сила!» — написал в своём «инстаграме» Рамзан Кадыров.