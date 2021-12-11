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Рамзан Кадыров обратился к Саламову в преддверии боя с Биволом

Рамзан Кадыров обратился к Саламову в преддверии боя с Биволом
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пожелал удачи боксёру Умару Саламову, который 11 декабря проведёт бой с соотечественником Дмитрием Биволом в рамках вечера бокса в Екатеринбурге.

«Друзья, в субботу состоится серьёзный экзамен для нашего дорогого брата, известного представителя Республиканского боксёрского клуба «Ахмат» Умара Саламова.

В рамках мирового турнира RCC Boxing Promotions он проведёт претендентский чемпионский бой против обладателя титула WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола.

Соперник Умара, конечно, очень достойного уровня, но мы верим в успех нашего боксёра. Неслучайно за его плечами 26 побед при проведённых 27 боях. Его путь в профессиональном боксе начинался на моих глазах, и я знаю, что Саламов является одним из самых сильных бойцов в спорте. Он справедливо получил право побороться за титул мирового уровня. Для этого Умар проделал долгий путь и достиг больших результатов в мире единоборств.

Мы все в ожидании предстоящего боксёрского вечера. Трансляция будет вестись на Первом канале. Убеждён, что главное событие турнира с участием Умара Саламова никого не оставит равнодушным. Ну а в пятницу состоялось взвешивание соперников. Оба боксёра уложились в вес.

Я желаю Умару Саламову удачи, успехов и красивой победы в этом поединке! Мы верим в тебя, брат! «Ахмат» — сила!» — написал в своём «инстаграме» Рамзан Кадыров.

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