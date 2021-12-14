У. Нурмагомедов рассказал, считает ли он Петра Яна легитимным чемпионом UFC

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов ответил на вопрос, кто, по его мнению, является легитимным чемпионом UFC в легчайшем весе: россиянин Пётр Ян или американец Алджэмейн Стерлинг.



«Я считаю Яна легитимным чемпионом. Противостояние со Стерлингом у них не было завершено. Там был нанесён запрещённый удар, и было решено остановить бой. Опять-таки, я не могу утверждать, что тот поединок закончился бы в одну калитку. Будет ещё один бой, и они всё выяснят», — сказал Нурмагомедов в интервью на канале Вестник ММА в YouTube.

Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Последний поединок Пётр провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.